Trondsen RBK-klar: – En drøm for meg

22-åringen var mandag formiddag til medisinsk test. Noen timer senere ble han presentert på Brakka. Han kan få sin debut borte mot Ajax torsdag.

RBK bekreftet overgangen på Twitter like før pressekonferansen.

– Det er veldig stort. Jeg var på stadion her for noen år siden da jeg var mindre og så kamper. Jeg har alltid hatt en drøm om å spille for RBK, sa Trondsen.

– Vi har fulgt Anders lenge. Han har tatt nye steg i Sarpsborg. Han passer fantastisk godt i et Rosenborg-system, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Ifølge VG har østfoldingene krevd rundt 15 millioner kroner for Trondsen. En slik sum vil gjøre han til tidenes nest dyreste spiller innad i norsk fotball. Rekorden er på 23 millioner da John Carew ble solgt til Rosenborg i 1999.

Trondsen har vært blant Sarpsborgs aller beste spillere denne sesongen. Laget ligger på annenplass på tabellen, sju poeng bak Rosenborg.

TV 2 mener en Trondsen-overgang gjør det mer sannsynlig at RBK selger Fredrik Midtsjø til AZ Alkmaar i nederlandsk fotball.

