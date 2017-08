Procycling: Norge får med fullt lag til Bergen-VM

Nettstedet har regnet seg fram til at Norge er sikret tiendeplassen på den kommende nasjonsrankingen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Det betyr at landslagssjef Stig Kristiansen kan ta med seg et fullt lag til Bergen.

Hadde Polen tatt seg forbi på rankingen, måtte Norge nøyd seg med seks ryttere.

– Uten å ta lykken på forskudd, så ut ifra det vi har selv har regnet på, så skal det være innenfor, sier Kristiansen til procycling.no.

Tirsdag 15. august er fristen for å hanke inn de siste poengene før neste ranking blir offentliggjort.

Det er Alexander Kristoffs nylige EM-gull og en solid innsats i Arctic Race som har sikret Norge en plass innenfor topp ti på UCI-rankingen. Kristoff og August Jensen tok hver sin etappeseier under rittet i Nord-Norge.

Jensen ble i tillegg toer i Arctic-sammendraget.

– Det hadde vært utrolig gøy om vi kunne stilt med fullt lag på hjemmebane. Med ni ryttere har vi litt mer å spille på rent taktisk. Det vil øke sjansene med noen prosenter om våre beste kan spare mest mulig krefter underveis, sa sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund til NTB i forrige uke.

– Da vi hadde fullt lag i Qatar, var det enkelte som kun hadde i oppgave å forsyne de andre med drikke. Det er fordelen av å ha ni ryttere, la han til.

(©NTB)