Nok et finaletap for Wozniacki

Wozniacki hadde et håp om å gjøre slutt på titteltørken under WTA-turneringen i Toronto, men i finalen var hun nest best. Jelina Svitolina fra Ukraina vant med settsifrene 6-4, 6-0.

– Det var en hard dag. Hun spilte bra, varierte farten og gjorde det vanskelig for meg, sa Wozniacki etter sesongens sjette strake finaletap.

Selv om dansken må fortsette å vente på sin neste tittel, hadde hun likevel grunn til å holde hodet høyt hevet. Under turneringen i Canada slo hun for første gang en regjerende verdensener.

Det skjedde i kvartfinalen da hun danket ut tsjekkiske Karolína Plísková.

– Jeg forventet ikke så mye av meg selv da jeg kom til turneringen. Jeg hadde ikke vunnet en kamp her før, men det var en god uke. Jeg har slått noen gode spillere, og det kan jeg ta med meg videre og være stolt over, sier Wozniacki.

