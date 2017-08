Målløs avskjedsfest på Ullevaal

Vålerengas siste kamp på Ullevaal ble aldri den store avskjedsfesten som man kunne håpe. Det som skulle ha vært et fyrverkeri av en fotballkamp ble i sted et lite pffft, som en våt kinaputt.

Det var kvelden VIF skulle gi Ullevaal stadion en verdig avslutning. Alt lå til rette for en festaften: sola skinte, over 10.000 på tribunen, og en antatt svakere motstander – men det ble med den fine invitasjonen, festen tok nemlig aldri av.

Vålerenga startet riktignok best. Kampens første mulighet kom etter sju minutter, da Bård Finne dro av et par mann utenfor Tromsøs sekstenmeter. Vålerenga-spilleren sendte av gårde ett skudd like utenfor målet til TIL-keeper, Gudmund Kongshavn.

Klanen best

Tromsø gjorde det de kunne for å ødelegge avskjedsfesten på Ullevaal og kunne fort tatt ledelsen ved et par anledninger. Et innlegg fra Morten Gamst Pedersen traff panna til Thomas Lehne Olsen, som kun var centimeter fra å stusse ballen i nettet etter 33 minutter.

Lagene gikk til pause med 0-0, i en ikke altfor spennende kamp. Det beste med første omgang var kanskje Klanens sang og lydnivå som runget utover gressmatta, så å si hele omgangen.

Annen omgang bød på litt mer spenning enn den første. Kampen sto og vippet, og begge lag produserte flere gode sjanser. Etter 66 minutter måtte VIF-keeper, Adam Larsen Kwarasey finne fram et par gode redninger fra TIL-spillerne etter en dobbeltsjanse fra skrått hold. De siste minuttene presset hjemmelaget på for seier, men Tromsø holdt unna.

Utover dette hadde verken Kwarasey eller Kongshavn store problemer med å holde nullen.

Siste spark på Ullevaal

5 minutter på overtid blåste dommer, Tom Harald Hagen av kampen. Dermed endte Vålerengas siste hjemmekamp på Ullevaal målløst. Fra nå spilles hjemmekampene på Valle Hovin, i en splitter ny stadion med plass til 17.300 tilskuere.

Men før den store åpningen på Valle skal VIF ut i en tøff bortekamp mot rivalene fra Lillestrøm. Tromsø tar i neste runde imot Aalesund på Alfheim stadion.

Med uavgjort på Ullevaal blir VIF liggende på 12. plass med 24 poeng, mens Tromsø med sine 15 poeng blir liggende på 16. plass, det vil si helt nederst på tabellen.

Tromsø-kampen behøver ikke ha vært årets siste på Ullevaal for Vålerenga. Oslo-laget er fortsatt med i cupen, der serieleder Rosenborg venter i kvartfinalen. Finalen spilles som kjent på landslagsarenaen.

