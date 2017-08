Kirkevold målscorer mot Aalborg

Nordmannen spilte hele kampen for Hobro som etter den femte runden falt ned én plass på tabellen, til sjuende.

Aalborg kom best i gang og tok ledelsen etter 22 minutter, men et drøyt kvarter ut i annen omgang fastsatte nordmannen sluttresultatet til 1–1.

Mandagens motstander Aalborg er helt ute av form, og har til gode å vinne så langt i serien. Tre uavgjorte og to tap er fasit så langt for klubben som havnet på 8. plass forrige sesong. For Hobro har det blitt to seire, to uavgjort og ett tap.

Hobros andre nordmann på laget, Yaw-Ihle Amankwah, ble sittende på benken kampen igjennom.

(©NTB)