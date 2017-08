Idrettspresidenten hyller friidrettskulturen

Det har Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen sørget for.

Tvedt var på plass under bronsefeiringen til nevnte Filip på det norske utøverhotellet i friidretts-VM sent søndag kveld. Tvedt er imponert over jobben som er lagt ned i Norges Friidrettsforbund den siste tiden.

– Jeg gir all honnør til friidrettsforbundet. De hadde et dårlig OL i Brasil, men de har inkludert Olympiatoppen og annektert landslagsmodellen og har trent best i verden. Det har de gjort i år. Jeg registrerer at vi er best i Norden. Det er en flott gjeng med fantastiske mennesker. Det er et forbund som har jobbet hardt, og det er individene som har gjort jobben, sier Tvedt til NTB.

Tvedt forteller at den norske innsatsen er blitt lagt merke til.

– Min danske kollega sa at til meg at vi ikke lenger bare er best i vinteridrett, men at vi nå også har begynt å pirke i sommeridrettene. Jeg tror de er litt skremt, både svenskene og danskene.

Tvedt ønsker på vegne av hele Idretts-Norge at friidrettsforbund får mer penger å rutte med.

– Det skulle bare mangle at de får seg en generalsponsor. Det må da være noen i Norge som ser potensialet i dette. Det som er enda mer gledelig i norsk friidrett, er at vi i ungdomsmesterskap ser resultater og at det kommer mange bak.

Tvedt føler seg sikker på friidrettsutøverne kan levere gode øyeblikk for det norske folk i årene som kommer. Han mener at norsk friidrett har klart å skape en kultur igjen.

– De har klart å gjøre det samme som skjedde i 1994 med typer som Geir Moen og Vebjørn Rodal. Som gammel håndballspiller sier jeg at det er et lag, og dette er også et lag. Det skal de ha all ære for.

