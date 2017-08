Bolt med blandede følelser for sprint-exit

Bolt skulle løpe Jamaica inn til VM-gull på 4 x 100 meter i sitt siste løp i karrieren, men etter kun noen meter gikk han i bakken med det som trolig var en strekk i hamstringen.

På søndagens pressekonferanse pratet han både om fortiden og fremtiden etter mesterskapet som ga en bronse på 100 meter.

– Det har vært noen tøffe dager, innrømte 30-åringen.

– Jeg har alltid prøvd å gjøre mitt beste og levere et godt show. Det er trist å forlate sporten nå, sa han og la til at han ikke tror mesterskapet i London vil endre det han har gjort for sporten.

Bolt håpet å sikre sitt tolvte VM-gull lørdag, men blir stående med «bare» elleve. Likevel beholder han stempelet som den kanskje største utøveren i friidrettshistorien.

Muhammad Ali

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IIAF), Sebastian Coe, har tidligere sammenlignet Bolt med den avdøde bokselegenden Muhammad Ali.

– Han er tidenes beste sprinter. Usain Bolt er et geni. Jeg kommer ikke på noen andre enn Muhammad Ali som har hatt en så stor innflytelse i sin idrett, sa Coe før VM i London.

– Jeg husker at noen sa til meg etter at jeg tapte på 100 meter: «Usain, slapp av, Muhammad Ali tapte sin siste kamp også», sa Bolt søndag kveld.

– Jeg har bevist for meg selv gang på gang, år ut og år inn, sa han.

Slappe av

– Jeg ser fram til å være fri. Det er spennende. Jeg er glad. Livet mitt har handlet om friidrett siden jeg var ti år. Det er alt jeg kan. Jeg trenger å ha det moro og slappe av litt, sa Bolt om tiden som kommer.

Sprinteren sitter igjen med åtte OL-gull og elleve VM-gull siden han havnet på sisteplass i 200-meterfinalen i Helsinki-VM i 2005. I tillegg har han verdensrekorden på 100 meter (9,58) og på 200 meter (19,19).

Bolt insisterte på at han ikke blir å se i et comeback.

– Nei! Jeg har sett for mange mennesker returnere til sporten og gjøre skam på seg selv, sa han med et glimt i øyet.

(©NTB)