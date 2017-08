Svendsen så seieren glippe i Hammarby-debuten

20-åringen ble klar for den svenske Stockholm-klubben før helgen. Molde har ikke oppgitt overgangssummen, men Svendsen skal ha kostet Hammarby mellom 4 og 5 millioner kroner.

Svendsen fikk sjansen på stillingen 1-1 i det 49. minutt. Han spilte en sentral rolle før vertenes 2-1-mål drøyt ti minutter før slutt. Nordmannens skudd traff en Östersund-arm innenfor 16-meteren, og dermed ble Hammarby tildelt straffe.

Mistet viktige poeng

Den tok Jiloan Hamad godt vare på. Tidligere i kampen hadde Romulo Cabral tatt Hammarby i tet etter en halvtime, men Saman Ghoddos utlignet bare fire minutter senere.

Svendsen og co. styrte mot en viktig seier etter to strake tap i Allsvenskan, men på overtid glapp to poeng. Brwa Nouri var sikker fra straffemerket og ordnet 2-2 for Östersund.

Det var også et annet norsk innslag hos Hammarby søndag. Mats Solheim spilte hele kampen på venstrebacken.

Hammarby står med 25 poeng etter 19 seriekamper.

Jumbo overrasket

Byrival AIK klarte bare 1-1 hjemme mot jumbolaget AFC Eskilstuna. Mohamed Turay ga gjestene en tidlig ledelse, og først etter 54 minutter utlignet hjemmelaget ved Kristoffer Olsson. Flere scoringer ble det ikke i Stockholm.

Dermed tapte AIK ytterligere terreng til serieleder Malmö og overraskelsen Sirius. Rikard Norlings menn ligger på tredjeplass og er hele 14 poeng bak tabelltoppen. Det skiller ett poeng opp til annenplassen.

