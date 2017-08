Opseth tomålsscorer i Glimt-seier

Den tidligere Sogndal-spissen scoret kampens to første mål og er oppe i 17 mål denne sesongen.

Selv om Elverum slo Bodø/Glimt ut av cupens tredje runde på straffer etter å ha spilt 1-1 i Bodø, var det klasseforskjell på lagene i det andre serieoppgjøret mellom de to lagene søndag.

– Jeg er kjempefornøyd med kampen, sa Glimt-trener Aasmund Bjørkan til Eurosport.

– Vi tar steg hele tiden og har fokus på å bli bedre og bedre. Etter ferien har vi virkelig tatt steg. Det er artig, la han til.

Takket fansen

Opseth scoret først på et frispark etter sju minutter, før han fyrte løs fra venstrekanten til 2-0 i det 35. minutt.

Pausepraten fra Elverum-trener Tore Fossum viste seg å gi liten effekt. Andre omgang var kun ti minutter gammel da Ulrik Saltnes økte ledelsen til 3-0 da han stusset inn en corner. 24-åringen tok en runde på bortetribunen og ga high five til samtlige av Glimt tilhengere.

Vegard Leikvoll Moberg fastsatte sluttresultatet til 4-0 seks minutter før slutt med en perle i venstre kryss. Patrick Berg fant midtbanespilleren på 18 meter og Moberg vendte opp og banket ballen i mål.

Luke

Bodø/Glimt har ikke tapt i 1. divisjon siden Ranheim slo dem 2-1 tidlig i juni. Siden da har de vunnet fem kamper og spilt to uavgjort.

Bodø/Glimt befester serieledelsen og har åtte poeng ned til Start, som vant 2-0 mot Florø søndag etter scoringer av Espen Børufsen og Abubakar Ibrahim.

Ti poeng skiller ned til toer før runden, Ranheim, etter trøndernes hjemmetap mot Ull/Kisa. Ranheim kom skjevt ut allerede i kampens første minutt da Aslak Fonn Witry scoret et klønete selvmål. Nicolay Solberg gjorde vondt til verre, før Magnus Blakstad redusert til 1-2 før pause.

Viktig KIL-seier

Niklas Sandberg ble helten for Ull/Kisa da han sikret 4-1 med to scoringer i andre omgang. Ranheim scoret to ganger til, men klarte ikke utligne. Bortelaget klatrer til sjetteplass på tabellen etter trepoengeren.

Sandnes Ulf er nummer fire på tabellen etter å spilt 3-3 mot Åsane, mens Strømmen klatrer til åttendeplass etter å ha slått tabelljumbo Arendal 3-0. Mjøndalen er på plassen bak etter 2-0-seieren mot Tromsdalen.

Kongsvinger tok et steg unna nedrykksstreken med en solid 6-1-seier over Jerv. Niklas Castro og Maikel scoret to mål hver, mens Adem Guven og Morten Moldskred scoret KILs siste i målraset. David Akintola scoret Jervs mål.

Kampen mellom Fredrikstad og Levanger endte 0-0.

(©NTB)