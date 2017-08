Neymar herjet i PSG-debuten

Etter å ha skapt kaos i forsvarsrekkene til hjemmelaget hele kampen fikk Neymar sin første scoring for PSG etter 82 minutter. Edinson Cavani gjorde forarbeidet, og den tidligere Barcelona-spilleren fikk en enkel jobb med å sette inn kampens siste mål i 3-0-seieren.

– Det er alltid veldig viktig å score, ikke bare i første kampen. Jeg er veldig rolig. Dette er en stor utfordring for meg som person, men vi har et godt lag og sesongen har akkurat startet, sa Neymar til Canal Plus på spansk.

– Jeg er veldig glad. Det viktigste var å vinne. Laget spilte veldig bra og jeg spilte bra, la han til.

Tjue minutter tidligere var rollene byttet om. Neymar serverte Cavani, som ga PSG en tomålsledelse etter at Jordan Ikoko hadde vært uheldig og satt ballen i eget mål i det 52. minutt etter en målløs første omgang.

Søndagens kamp var Neymars første i PSG-drakta etter rekordovergangen fra Barcelona.

– Vi prøver å forbedre oss hele tiden og vi kommer alle til å bli bedre kjent, men det er lett å spille sammen med så gode spillere.

Forsinkelse

PSG ønsket i utgangspunktet at Neymar skulle spille i serieåpningen mot Amiens sist helg, men da var ikke det internasjonale overgangssertifikatet (ITC) på plass.

Ved fristen natt til fredag kunne den franske ligaen opplyse at papirarbeidet fortsatt ikke var i orden. Det var da gått nøyaktig en uke siden ledelsen der ba sin spanske motpart om å sende over dokumentet.

Enorme summer

Senere fredag ble det imidlertid bevegelse i saken og PSG bekreftet på Twitter at alle dokumenter er godkjent og at Neymar er spilleklar mot Guingamp søndag.

– Vi vil at han skal debuterte søndag. Det har sett bra ut på treningene, og han er klar og vi vil ha ham i startoppstillingen. Neymar er en spiller vi trenger, sa trener Unai Emery.

Og han fikk rett.

Spanske La Liga nektet først å ta imot de 222 millioner euroene (cirka 2,1 milliarder kroner) det kostet å kjøpe Neymar ut av kontrakten. Da tok brasilianerens advokater affære og betalte summen rett til Barcelona.

