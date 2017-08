Målorgie da Rasmussens Nordsjælland tapte

Midtjylland ledet 3-0 til pause hjemme på MCH Arena. Zsolt Korcsmár sendte hjemmelaget i ledelsen i kampens første minutt, mens Rasmus Nissen og Paul Onuachu økte til 2-0 og 3-0 før pause.

De første 45 minuttene forløp seg uten norske bein på banen, men da lagene kom ut til annen omgang kom Mathias Rasmussen inn for Nordsjælland. Hjemmelaget økte til 4-0 etter 53 minutter etter nok et mål av Paul Onuachu.

Etter dette våknet serielederen, men da var det for sent. To mål av Godsway Donyoh og ett av Mathias Jensen var ikke nok. Kampen endte 4-3 til Midtjylland og sesongens første tap var et faktum for Nordsjælland.

Gustav Wikheim og Alexander Sørloth kom inn for Midtjylland etter henholdsvis 65 og 74 minutter.

Nordsjælland beholder serieledelsen med 12 poeng etter fem kamper, to poeng foran Brøndby og Horsens. Med seier klatret Midtjylland opp på 4. plass med sine ni poeng.

(©NTB)