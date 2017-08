Brann slo tilbake etter cupfadesen

Trepoengeren var Branns første på seks ligakamper. Den bidro også med å døyve midtukens store skuffelse mot Mjøndalen. Bergenserne opplevde å bli slått ut av cupen allerede i 4. runde av laget fra 1. divisjon.

– Det har gått trått. Du kan godt kalle det motgang. Vi har hatt mange kamper der vi ikke har vunnet, og vi er hektet med tanke på det helt i toppen. Vi har heller ikke forventet helt at vi skulle utfordre Rosenborg i år. Vi må være litt mer nøye, jobbe litt hardere og være litt mer forberedt. Alle detaljer er viktig, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

Etter mye tamt spill i solskinnet kunne de rundt 10.000 oppmøtte juble for Brann-scoring i det 30. minutt. Fra elleve meter dunket Gilli Rólantsson inn en svak klarering fra Odds veteranspiss Olivier Occean.

Sistnevnte prøvde å stange unna Fredrik Haugens frispark, men ufrivillig la han ballen perfekt til rette for Rólantsson. Hjemmelagets færøyske landslagsspiller lot ikke muligheten gå fra seg.

– Det var deilig at den gikk i mål, sa Rólantsson til Eurosport i pausen.

Sliter

I Odds beste periode pirket Kristoffer Barmen inn 2-0 etter en snau time. Han fikk ballen servert foran seg etter at Torgeir Børven på elegant vis spilte videre et innlegg fra Sivert Heltne Nilsen.

Odd slet med å skape sjanser i Bergen. Det skal sies at telemarkingene var nær en utligning ikke like før pause. Elba Rashani snappet opp ballen fra en nølende Vidar Ari Jónsson, forserte seg noen meter og skjøt forbi en utrusende Brann-keeper Alex Horwath.

Dessverre for Odd gikk skuddet like til side for stolpen.

– Jeg skal selvfølgelig score der. Det er så tørt gress at jeg ikke fikk ballen med meg, men sånn er det, sa Rashani.

Skien-laget har vært i troppen i flere år, men denne sesongen sliter Dag-Eilev Fagermos menn tungt. Særlig på bortebane sitter målene langt inne. Odd står med kun fire seriemål på sine ni kamper på fremmed gress i år.

Kort til besvær

Et skår i gleden for Brann er at Barmen må stå over neste helgs bortekamp mot Viking. Det ble klart etter at han pådro seg gult kort søndag.

Odd skal på sin side møte Sandefjord i Skien. Der bør det bli tre poeng om Fagermos utvalgte skal ha noe som helst mulighet til å melde seg på i kampen om en topplassering.

Brann ligger på tredjeplass med sine 31 poeng, mens Odd er nummer åtte med seks poeng mindre.

(©NTB)