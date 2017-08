Lagkamerat kritiserer VM-arrangør etter Bolt-skade

Sprintlegenden Usain Bolt (30) skulle løpe Jamaica inn til VM-gull på 4 x 100 meter i sitt siste løp i karrieren under VM i London, men ble skadd i finalen.

Finaleheatet på stafetten for de aller raskeste på Olympiastadion i London lørdag besto av USA, Storbritannia, Japan, Tyrkia, Frankrike, Kina og Canada i tillegg til Bolts Jamaica. I karrierens aller siste løp var Bolt Jamaicas fjerdemann. Omar McLeod, Julian Forte og Yohan Blake utgjorde resten av gullaget.

På etterskudd

Jamaica var på etterskudd da Bolt tok fatt på sin etappe, og Bolt satte opp tempoet, men etter noen meter røsket det til bak i låret til legenden. Jamaicaneren måtte stoppe opp og laget endte sist i finalen.

Etter løpet kom Bolts lagkamerat, Yohan Blake med kritikk av VM-arrangørene. Til NRK sier han at det var for kaldt i oppvarmingsområdet, og at løperne ble holdt i dette området for lenge.

– Det er en tragedie å se en legende som han ende sin karriere på den måten, sier Blake, som tror dette var med på å påvirke løpet.

– Jeg tror det påvirker alt. Det er der vi hviler og varmer opp. Jeg liker det ikke. Bolt sa noe om det til en av guttene. Dette gjør meg trist både som venn og lagkamerat, sier Blake videre.

Mens Bolt haltet av banen støttet av sine lagkamerater feiret Storbritannia en overraskende seier på stafetten. Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot og Nethaneel Mitchell-Blake ble klokket inn på 37.47 sekunder.

USA, ledet av Justin Gatlin tok sølvet, mens Japan sikret bronsen.

Den største utøveren

Bolt håpet å sikre sitt tolvte VM-gull lørdag, men blir stående med «bare» elleve. Likevel beholder han stempelet som den kanskje største utøveren i friidrettshistorien.

Tidligere i årets VM ble det en skuffende bronsemedalje for Bolt på 100 meter. Han hadde vunnet gull på distansen i seks av de siste sju VM og OL. Amerikaneren Justin Gatlin vant 100-meteren foran USAs Christian Coleman og publikumsyndlingen Usain Bolt.

Jamaicaneren gir seg som friidrettsutøver i visshet om at han har verdensrekorden på både 100 (9,58) og 200 meter (19,19).

Bolt idrettspensjonerer seg med 8 OL-gull og 11 VM-gull fra 2008 til 2017 i premieskapet.

(©NTB)