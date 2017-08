Hernández-hattrick da Hull knuste Burton 

Abel Hernández ble den store helten da Hull slo bunnlaget Burton lørdag. 27-åringen scoret tre av Hulls fire mål, i 4-1-seieren på KCOM Stadium.

Hernández åpnet scoringsballet etter sju minutters spill, før Burtons Jackson Irvine utlignet til 1-1 etter 34 minutters spill. Samme spiller fikk se sitt andre gule fire minutter senere – og dermed dro dommeren også opp det røde kortet.

Med en mann mindre ble oppgaven for tung for Burton, som måtte se ytterligere tre baller gå i nettet. Først ved Kamil Grosicki etter 51 minutter, før Hernández satte to baller i nettet i det 55. og 68. minutt.

Fulham-smell

Markus Henriksen, som pådro seg et gult kort, spilte hele kampen for Hull.

Med seieren klatret Hull opp på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Burton blir liggende helt sist uten ett eneste poeng etter to kamper.

Stefan Johansen og Fulham står fortsatt uten seier etter to spilte kamper i den engelske mesterskapsserien. Fulham fikk en verst tenkelig start da forsvarer Tomás Kalas fikk se det røde kortet allerede etter ett minutts spill.

Fire med full pott

Reading brukte 60 minutter på å ta ledelsen hjemme på Madejski Stadium. Liam Kelly ga hjemmelaget ledelsen i kampens 61. minutt.

Men Fulham skulle likevel få med seg ett poeng etter kampen etter Liam Kellys mål sju minutter før slutt. Stefan Johansen startet for Fulham, men ble byttet ut da det gjensto et kvarter av kampen. Med poengdeling ligger Fulham på 12. plass med to poeng etter to kamper.

Fire lag i mesterskapsserien står uten poengtap etter de første rundene. Cardiff, Nottingham Forest, Wolverhampton og Ipswich står med seks poeng.

