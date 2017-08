Farah snytt for VM-gullet på 5000 meter

Mohammed «Mo» Farah vant for annen gang på rad både 5000 og 10.000 meter under OL i Rio og var storfavoritt foran den førstnevnte distansen under VM på hjemmebane.

Farah vant gullet på 10.000-meteren på VMs åpningsdag.

På 5000-meteren la han seg rett i annenposisjon på den første runden. Australieren Patrick Tiernan gjorde et ærlig forsøk og lå i ensom tet med 1000 meter igjen, men ble spist opp av konkurrentene.

Farah ble satt under press av en etiopisk trio i finalen, og klarte ikke svare Muktar Edris på oppløpet. Edris tok VM-gulll med 13.32,79, mens Farah satt igjen med sølvet etter å ha løpt 13.33,22. Paul Kipkemoi Chelimo fra USA tok bronsen på 5000 meter.

Farah blir stående med seks VM-gull, fire OL-gull og fem EM-gull.

Farah har vunnet gull på både 5000 og 10.000 i VM-sammenheng helt siden 2011-VM i Daegu, hvor han måtte nøye seg med sølv. Nå ble det et nytt sølv.

34-åringen planlegger å legge opp banekarrieren etter denne sesongen.

