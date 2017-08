Durasovic og Stokke tok NM-titler i tennis

Storfavoritten i herreklassen, Viktor Durasovic, møtte overraskelsen Herman Hagen Høyeraal (15). Etter en nervøs åpning vant Durasovic det første settet 6-4. I andre sett var han overlegen og vant 6-1.

– Det føles bra. Jeg har ikke vunnet NM for seniorer tidligere, så det kjennes bra ut det, sa Durasovic til Tennis-Norge etter kampen.

Norges største stjerne på herresiden, Casper Ruud, droppet NM i tennis i Frognerparken. Talentet prioriterer oppkjøring til US Open.

Melanie Stokke var favoritt på kvinnesiden og innfridde med å vinne sin første NM-tittel i karrieren. Malene Helgø ble slått 6-4, 6-3 lørdag.

– Jeg må si at det er en stor glede å vinne. Jeg er veldig glad for å spille foran kjente, og de som heier på meg eller bare elsker tennis. Da synes jeg bare det er fantastisk. Det er en fin setting, og da er jeg glad for å prestere, sa Stokke til Tennis-Norge.

