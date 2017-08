Chelsea-smell med ni mann

Kortene haglet fra dommer Craig Pawson lørdag, og etter å ha gitt Marcos Alonso gult allerede i det 3. minutt, oppgraderte han til direkte rødt da Gary Cahill viste knotter etter å ha fått et for langt touch etter 14 minutter. Reprisene viste at det nok var strengt å gi marsjordre, men Cahill måtte uansett tusle av banen.

– Det røde kortet til Cahill var et nøkkeløyeblikk, fordi å spille resten av kampen med ti og ni spillere er ikke enkelt. I de siste kampene har vi avsluttet med ni eller ti mann. Jeg må nok prøve å tilpasse meg til den nye formasjonen og forvente å spille med ti eller ni mann i neste kamp, sa Chelsea-manager Antonio Conte til BBC etter kampen.

– Vi prøvde helt til slutten å få et godt resultat mot Burnley. Det var synd vi ikke klarte det, fordi måten vi kjempet på i andre omgang var veldig bra. Etter det røde kortet i første omgang mistet imidlertid vi det og slapp inn to mål, og da er det veldig vanskelig å endre resultatet, la han til.

Med én mann mindre fikk Chelsea problemer, og det tok ikke lang tid før Sam Vokes ga Burnley ledelsen på bortebane. Stephen Ward og Vokes scoret med fire minutters mellomrom rett før pause, og sørget for at Antonio Contes menn lå under 0-3 før andre omgang. Det har aldri før skjedd Chelsea på Stamford Bridge.

Innbytter og Premier League-debutant Álvaro Morata ga Chelsea et lite håp med sin 1-3-redusering i det 69. minutt, men da Cesc Fàbregas fikk sitt andre gule kort med ni minutter igjen av kampen ble det enda vanskeligere for London-laget.

Rooney-scoring

David Luiz reduserte nok en gang for hjemmelaget på tampen, men den regjerende mesteren tapte 2-3 i serieåpningen.

Bedre gikk det i Liverpool for Wayne Rooney i Everton-comebacket. 31-åringen stanget inn det avgjørende målet i 1-0-seieren mot Stoke like før pause i sin første Premier League-kamp for moderklubben siden overgangen fra Manchester United.

– Personlig er det å ha score vinnermålet på Goodison Park et spesielt øyeblikk. Det blir ikke mye bedre, sa Rooney til BBC etter kampen.

– Vi har noen tøffe kamper foran oss, så det er viktig at vi får en god start, la han til.

Tap for King

Nyopprykkede Huddersfield innehar tabelltoppen etter sin 3-0-seier over Crystal Palace. To raske mål i det 23. og 26. minutt ga bortelaget overtaket i London.

Steve Mounié sikret 3-0-seier med sitt andre mål for dagen i det 78. minutt. Det siste målet til Huddersfield var et selvmål av Joel Ward.

Joshua King fikk ingen drømmestart på sesongen med Bournemouth. Nordmannen fikk tillit fra start og spilte hele kampen for bortelaget, men debutant Ahmed Hegazy ordnet 1-0-seier for West Bromwich med en scoring i første omgang.

Kampen mellom Southampton og Swansea endte 0-0.

