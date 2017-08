Agüero viste vei i Manchester City-seier

Den lille argentineren fikk sjansen han trengte etter 70 minutter. Hjemmelagets Dale Stephens mistet ballen til Kevin De Bruyne, som fant David Silva i midten. Spanjolen spilte videre til Agüero på høyre, og spissen tok med seg ballen inn i 16-meteren før han banket inn sitt første seriemål for sesongen til 1-0.

Etter ledelsesmålet løsnet det for bortelaget og det tok kun fem minutter før mål nummer to satt bak Brightons keeper. Fernandinho slo et innlegg med retning Gabriel Jesus, men det var midtstopper Lewis Dunk som headet ballen i eget mål.

Jesus hadde første omgangs største sjanse da han fikk headet på tilnærmet blank kasse etter 34 minutter, men brasilianeren ble nektet av keeper Mathew Ryan. På sin egen retur satte unggutten ballen på utsiden av stolpen.

Agüero hadde også en stor mulighet knappe tjue minutter før han sendte City i ledelsen, men 29-åringen la seg bakpå alene med keeper og skjøt utenfor.

Brighton hadde noen fete sjanser de også på stillingen 0-0, men ble straffet da de ikke klarte å sette dem.

Manchester City vant til slutt 2-0 mot nyopprykkede Brighton og startet sesongen på best mulig vis da flere av klubbens antatte konkurrenter i toppkampen feilet. Liverpool spilte 3-3 mot West Ham, mens regjerende mester Chelsea tapte 2-3 mot Burnley etter å ha fått to mann utvist.

