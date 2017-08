Warholm mottatt som en helt på Gardermoen

Warholm ble onsdag verdensmester med tiden 48,35 på 400 meter hekk. Seiersmarginen var på 14 hundredeler. Det var Norges første VM-gull av en baneløper på herresiden noensinne.

Fredag landet han på Gardermoen snart 48 timer etter at han tok Norges åttende VM-gull gjennom historien, og han ble mottatt som en helt både av fans, venner og presse.

– Det er alltid greit å komme til Norge. Det er litt bedre luft her, var det første Warholm sa til pressen på flyplassen.

– Det er alltid hyggelig å bli tatt imot på flyplassen, la han til.

Ikke gått opp for ham

Det har gått slag i slag med pressetreff, medaljeseremonier og gratulasjoner for 21-åringen siden VM-gullet ble innkassert.

– Det har vært søvnløst og veldig gøy. Det er selvfølgelig sånn at man må nyte øyeblikket. Det skjer ikke altfor ofte. Vi koser oss vi, sa Warholm.

Gutten fra Ulsteinvik har ennå ikke helt skjønt at han er verdensmester.

– Det må begynne å synke inn i hvert fall, men jeg trenger nok litt mer tid. Jeg vet ikke. Kanskje er det sånn det føles. Det får tiden vise, smilte han.

Gjort stas på

Det første som skjedde etter at flyet landet på Gardermoen var at flyet kjørte under strålene til to vannkanoner som var satt opp for å hylle Warholm.

– Det var veldig spesielt. Jeg fikk sitte i cockpiten også, så det var veldig kult. Det er tydeligvis bare sånn pensjonistene fikk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det, men det er fint det og jeg setter pris på at de anerkjenner det som det er. Det er motivasjon for meg det.

Han fikk også vist fram gullmedaljen til de fremmøtte på flyplassen.

– Den er litt fin. Jeg får aldri nok av den.

Neste for gullvinneren er å dra hjem og slappe av før han starter opptreningen til Diamond League-finalen.

– Det blir det neste. Det kommer nok til å være en del revansjelystne folk, så jeg må være på hogget. Jeg er spent på det, avsluttet Warholm.

(©NTB)