Utenlandsk sparring for skøyteløperne

Belgieren Bart Swings har vært med på allroundernes treninger foran OL-sesongen, mens sprinterne har fått konkurranse fra canadieren Gilmore Junio.

Det er den norske sprinttreneren Jeremy Wotherspoon som har ordnet kontakten med den canadiske løperen.

– Dette har hevet nivået på treningene, og det har vært veldig motiverende for våre løpere. Vi har dessuten aldri tidligere vært så mye på is som foran kommende sesong. Vi har vært fire uker på is til sammen i Nederland og Calgary og nå to uker i Vikingskipet, sier landslagssjef Sondre Skarli til NTB.

God sommer

– Hvordan har sommeren vært for blant andre Sverre Lunde Pedersen?

– Han har hatt en god sommer. Vi valgte å ta det litt rolig med ham til å begynne med, ettersom verdiene hans ikke var helt som de skulle etter endt sesong. Han har derimot gradvis bygd seg opp og responderer veldig bra på treningene, sier Skarli.

– Er det tatt noen andre og nye grep ettersom OL i februar er hovedmålet denne sesongen?

– Som sagt så har vi valgt å prioritere istreninger. Først og fremst for å forbedre den tekniske plattformen. Etter at vi er ferdige i Vikingskipet til helgen, blir det to uker i Oslo og Olympiatoppen.

Stavanger

– Så blir det en tur til Nederland. Utover høsten kommer vi til å benytte Sørmarka Arena i Stavanger veldig mye, sier landslagstreneren.

Lørdag skal løperne konkurrere på 500, 1000 og 3000 meter i Vikingskipet. Forrige helg gikk de maraton på OL-banen fra 1994.

PS. Håvard Bøkko har planlagt comeback denne sesongen, men fikk oppkjøringen til sesongen ødelagt av et ankelbrudd. En etterfølgende sykehusinfeksjon gjorde heller ikke situasjonen særlig bedre for hallingdølen, men han satser videre mot OL.

(©NTB)