Thorsnes-dobbel da Avaldsnes overtok tabelltoppen

Det var topp mot bunn på Avaldsnes Idrettssenter i toppserien fredag. Hjemmelaget lå som nummer to på tabellen og hadde kun tapt én kamp så langt denne sesongen. Motstanderlaget fra Bodø ligger under streken med fattige fem poeng, og kun én seier så langt.

Hjemmelaget tok som ventet kommandoen fra start og presset på for en tidlig ledelse. Den kom i kampens 14. minutt etter at Elise Thorsnes kom alene med keeper. Tre minutter senere doblet Cecilie Pedersen ledelsen. Et lekkert gjennomspill av Ingrid Ryland ble chippet over keeper og i mål.

Samme Pedersen var delaktig i mål nummer tre da hun med et perfekt innlegg traff Hanna Dahl, som enkelt kunne sette inn 3-0. Da var det spilt 28 minutter.

Fra vondt til verre

Etter 41 minutter ble vondt ble til verre for Grand Bodø, da Elise Thorsnes igjen var sist på ballen før den havnet i mål. Ingrid Ryland ble stående helt alene inne i sekstenmeteren og fikk god tid til å legge en strøken pasning til Thorsnes som gjorde 4-0. Rett før pause kunne det stått 5-0 da Luana satte ballen i stolpen, men lagene gikk til pause med fire måls ledelse til hjemmelaget.

Som i den første omgangen handlet det meste om hjemmelaget også i den andre. Både Francielle, Pedersen og Abrahamsen hadde store sjanser til å øke ledelsen, men ballen ble enten reddet på strek, smalt i tverrliggeren eller forsvant utenfor mål. Etter hvert var det bare et mirakel at ikke ledelsen var større.

Men to minutter før slutt kom den femte målet, og det var så pent at det var verdt å vente på. Elise Thorsnes ble spilt alene med keeper, i stedet for å avslutte la hun ballen bakover til Francielle som kom stormende. Brasilianeren satte ballen kontant oppe i lengste hjørne, og fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Mistet serieledelsen

I den andre kampen i toppserien fredag tapte serieleder LSK borte mot Trondheims-Ørn. Ett mål av Julie Adserø og to av Oda Fugelsnes førte hjemmelaget i front med tre mål da lagene gikk til pause.

Adserø økte til 4-0 etter 62 minutter før Lillestrøm reduserte tre minutter senere ved Marte Berget.

LSK Kvinner og Avaldsnes byttet dermed plass på tabellen. Avaldsnes overtok tabelltoppen med 33 poeng. LSK har ett poeng mindre. Lillestrøm har også en kamp mindre spilt enn Avaldsnes.

