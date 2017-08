Svendsen til Hammarby

– Sander var tydelig på at han hadde lyst på en ny utfordring, og når vi ikke ble enige med han og agenten om ny kontrakt så følte vi det var riktig å selge han nå. Vi fikk en ok sum for ha. Vi ønsker Sander lykke til videre. Han har vært en fantastisk gutt å jobbe med, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær i en pressemelding.

20-åringen debuterte for Molde allerede i 2013.

(©NTB)