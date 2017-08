Nadal slått av 18-åring i Montreal

Dermed blir det ingen førsteplass på verdensrankingen for Nadal riktig ennå. Dersom han hadde gått til semifinale i Montreal-turneringen, ville han passert Andy Murray på toppen av listen.

Hjemmehåpet Shapovalov kom til turneringen gjennom et wild card og hadde slått ut tidligere US Open-mester Juan Martin del Potro i annen runde.

Mot Nadal ble han heiet fram av publikum på hvert eneste slag.

Og etter at den spanske storspilleren hadde vunnet første sett oppskriftsmessig, snudde den unge canadieren kampen. Hans største kamp så langt i karrieren endte med seier etter tiebreak i siste sett. Det skjedde til tross for at Nadal ledet 3-0 i starten av tiebreaket.

I en annen kamp i 3. runde tok verdenstreer Roger Federer seg videre til kvartfinalen etter å ha tapt det første settet mot spanjolen David Ferrer. Sveitseren vant 4-6, 6-4, 6-2 og skal møte 12.-seedede Roberto Bautista i neste kamp.

