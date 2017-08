Mjelde ble Sandefjords redningsmann mot Sogndal

Et utrolig forarbeid av Carlos Grossmüller og en perfekt avslutning av Eirik Mjelde sørget for at Sandefjord tok alle tre poengene i kampen mot Sogndal. Seiersmålet kom da det så ut til at kampen skulle ebbe ut på stillingen 1-1.

I Sandefjord sto Sogndal høyt og presset Sandefjord til mye balltrilling i den første omgangen. Hjemmelaget slet med å komme til de store sjansene, og nærmest var Flamur Kastrati like før halvtimen var spilt.

Han tvang Sogndal-keeper Mathias Dyngeland til å gjøre en fantomredning etter et skudd fra skrått hold inne i sekstenmeteren. Det så ut som Sogndal hadde kontroll på Sandefjord, og at omgangen skulle ebbe ut målløs, men etter 45 minutters spill sprakk nullen for Sogndal. En corner fra Joackim Olsen Solberg fant veien til Håvard Storbæk, som fikk pirket ballen inn i høyre hjørne.

Lagene gikk til pause med ledelse til Sandefjord, i en ikke alt for underholdende fotballkamp.

Karantene

Sogndal-trener Eirik Bakke så kampen fra tribunen etter på ha blitt utvist forrige runde. Ole Erik Grinde hadde ansvaret på sidelinjen og må ha sagt noe fornuftig til gutta i pausen. For det tok ikke mer enn tre minutter av annen omgang før det sto 1-1.

Eirik Birkelund fikk vende opp på venstresiden og slo inn i feltet. Der sto forsvarskjempen Reiss Greenidge som nikket inn sitt første mål i Sogndal-drakta.

Greenidge var en konstant trussel på dødballer, og gutta fra saftbygda brukte 21-åringens kvaliteter for alt det var verdt i Sandefjord. Sogndal fortsatte med det høye presset, ble flinkere til å holde på ballen, og fikk etter hvert et lite grep om kampen.

Kort for filming

Kampen var 64 minutter gammel da Sandefjords Kastrati ropte på straffe. Kastrati gikk ned i feltet etter en liten dytt, men ble ikke belønnet med annet enn et gult kort for filming av dommer Martin Lundby.

– Det er kontakt, så er det et spørsmål om det er straffe eller ikke. Men det er kontakt, og så får jeg gult kort. Det er ikke gult kort, sa Kastrati til Eurosport etter kampen.

Minutter senere ble han byttet ut til fordel for nykommer Facundo Rodriguez.

Mot slutten av kampen la Sogndal seg lavt, halte ut tiden og så ut til å ville forsvare poenget de hadde i lomma. Sandefjord svarte med å pumpe lange baller opp på banen. Da det så ut til at kampen skulle ebbe ut med 1-1 dukket Eirik Mjelde opp.

En ball inn i feltet gikk imidlertid innom et Sogndal-bein og Rodríguez før den kom mot Mjelde. Han headet ballen i mål og sendte hjemmefansen til himmels.

– Kunne fått med oss noe

Sogndals reservetrener, Grinde var ikke fornøyd med hvordan laget hans spilte i den første omgangen, men det ble bedre etter pause.

– Annen omgang var bedre, og vi kunne fått med oss noe. Vi klarer å holde mer på ball, men det holdt ikke helt inn, sa Grinde.

Med seieren klatret Sandefjord opp på femteplass på tabellen, mens Sogndal blir liggende på 13. plass, to poeng over streken.

