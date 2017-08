Lundby utenfor topp fem i Frankrike

Den tyske jenta strakte seg til hele 95 meter i første omgang og vant overlegent med over ti poeng til japanske Sara Takanashi.

Maren Lundby på sin side klarte ikke komme over 90 meter på noen av sine to hopp. Hun noterte seg for 89 og 84 meter i Frankrike. Det holdt til en sjuendeplass.

Silje Opseth ble nummer 29 etter å ha hoppet 82 og 76 meter.

