Lagerbäck avventer Rafik-utvikling

19-åringen er tatt vel imot av Fiorentina-trener Stefani Pioli. Klubbkjennere mener det helt usannsynlig at Zekhnini lånes ut allerede i høst. Han kan meget vel være i troppen i seriestarten borte mot Inter søndag neste uke.

Zekhnini ble nylig kontaktet av Marokko-trener Herve Renard. Afrikanerne ønsker å få bundet Zekhnini til sitt A-landslag så fort som mulig.

Lagerbäck er ikke innstilt på å sette Zekhnini på kroken bare for å sperre marokkanerne.

– Vi skal selvfølgelig være klar over situasjonen, men jeg synes ikke at man skal jobbe slik at man tar ut spillere fordi de har muligheten til å velge to forskjellige landslag. Skal de være med i et landslag, så er det jo fordi de er kvalifisert. Verden og fotballen har utviklet seg slik at vi har slike situasjoner fra tid til annen, sier Lagerbäck til NTB.

Han har kontroll på telemarkingen. – Vi får ha litt is i magen og se hva som hender rundt ligastarten der nede. Vi vet selvfølgelig om ham. Han har fått spille en del i treningskamper, og det skal bli veldig interessant å se hva som hender videre.

Zekhnini har ingen A-landskamper for Norge. Neste tropp (til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland) tas ut om snaut to uker.

Han har tidligere uttalt til NTB at det blir en meget vanskelig avgjørelse å ta når det gjelder Norge eller Marokko.

– Som jeg har sagt før, så føler jeg at jeg kommer til å skuffe et av landene, sa Zekhnini i mars.

