Lagerbäck åpner for USA-løsning i spinnvill kjøpsfest

Neymar kostet Paris St. Germain cirka 2,1 milliarder kroner. Middels Premier League-spillere går omtrent daglig for 200 millioner.

– Det henger vel sammen med hva slags verdier du har og hvor mye du skal se det i et større perspektiv utenfor fotballen. Det er jo slike summer det «bollas» med i dag … For meg er det i hvert fall urealistisk, sier Lagerbäck til NTB på spørsmål om hvordan han opplever kjøpsfesten.

– I USA klarer de jo å få inn lønnstak i deres store lagidretter. Kanskje skal man ha det og overgangstak for å få et litt sunnere syn på dette. Det har jo vært slik lenge at de med størst budsjett blir én, to og tre, selv om de en sjelden gang mislykkes. Det blir en utrolig styring via økonomi.

Ingen nordmenn har vært innblandet i giganthandler. Joshua King var en stund koblet mot Tottenham med prisantydning 300 millioner kroner, men det virker ikke å bli noe av.

Norge har nesten ikke A-landslagsspillere i de fem største ligaene i Europa (England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike).

Bare King (Bournemouth), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Håvard Nordtveit (Hoffenheim) og Ole Kristian Selnæs (St. Etienne) ser ut til å kunne få godt med spilletid.

Tøft

Rosenborg er fortsatt med i kampen (møter Ajax) om plass i europaligaens gruppespill. De andre norske klubbene er utslått.

– Du kan nesten dra alle nordiske land over samme kam. Det er som vi har sagt hele tiden. Man kan ikke snakke bort resultater. Vi står på det nivået vi gjør. Dette handler jo selvfølgelig også om økonomi, sier Lagerbäck.

– Nå ser man også at de nordiske landene begynner å kjøpe spillere fra hverandre. Det føles som en rundgang som i første rekke spillerne tjener på. Men vi må være optimister. Det jobbes hardt både i Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for å utvikle talenter og forbedre det området. Vi må bli best i verden der fordi vi befinner oss omtrent midt i næringskjeden.

– Min erfaring fra landslag både i Sverige, Island og Norge er at det er vanskelig med å hevde seg dersom vi ikke har en stamme med spillere fra gode ligaer.

– Men det som er det positive med fotball, er at man kan vinne om man har en bra samhandling og organiserer laget bra, sier landslagssjefen.

Norge møter Aserbajdsjan (hjemme 1. september) og Tyskland (borte 4. september) i VM-kval i høst.

Senere i år venter San Marino borte og Nord-Irland hjemme.

