Kristiansen blir kaptein i Midtjylland

Kristiansen er blitt en viktig brikke for både Midtjylland og det norske landslaget etter overgangen til Danmark for to år siden. Nå får hun ytterligere en bekreftelse på tilliten hun nyter blant trenerne.

– Veronica har både de menneskelige og håndballmessige kvalitetene til å være lagets kaptein. Hun er godt likt i troppen og kan bidra med både nasjonal og internasjonal erfaring, sier sjeftrener Kristian Kristensen til Midtjyllands nettsted.

27 år gamle Kristiansen bærer kapteinsbindet for første gang i en cupkamp mot Lyngby 24. august. Det ser hun fram til.

– Jeg gleder meg. Det er en stor ære for meg å bli kaptein, og det er en oppgave jeg går inn i 110 prosent, både på og utenfor banen. Samtidig tror jeg det vil løfte meg som person og spiller, sier hun.

Gjennom sin nye rolle går Kristiansen i Gro Hammerseng-Edins fotspor. Den nå pensjonerte stjernespilleren var kaptein i Midtjylland (tidligere Ikast) i flere år.

