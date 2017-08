Hynne klarte ikke ta seg til finale

Hynne tok 2.-plass i heatet under torsdagens kvalifisering, og dermed gikk hun rett til semifinalen på 800 meter.

I semifinalen hang Hynne godt med, men etter å havnet inne ved lista på oppløpet klarte hun ikke passere de nødvendige konkurrentene. 27-åringen ble nummer fem på tiden 1.59,88, og klarte dermed ikke ta seg videre til finale.

– Jeg må si meg godt fornøyd. Selvsagt skulle jeg ønske at jeg hadde det lille ekstra som gjorde at jeg hadde avansert, for det var ikke så mye om å gjøre. Jeg er glad for at jeg er der jeg er i dag. Jeg løper nok et løp under to blank, rett bak pers og norgesrekorden. Jeg føler at jeg har tatt et stort steg videre. Alt i alt er jeg veldig fornøyd, sa Hynne til pressen.

Tiden Hynne løp på var ett hundredel bak hennes personlige rekord og seks hundredeler fra norsk rekord. Hynne gjorde altså karrierens nest beste løp i London. Ajee Wilson fra USA var best i Hynnes semifinaleheat med 1.59,21.

