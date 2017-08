Giroud reddet Arsenal i ellevill serieåpning

Arsenal og Leicester serverte et fyrverkeri av en fotballkamp da de innledet Premier League fredag kveld. I en kamp som svingte fram og tilbake, og inneholdt sju mål, var det til slutt Arsenal som kunne juble.

– Det er seks eller sju lag som kan vinne ligaen. Hvert poeng du mister kan koste deg dyrt, sa Arsenal-manager Arsène Wenger til Sky Sports etter kampen.

Fredag ble alle poengene igjen i London, og det startet allerede etter 90 sekunder da Arsenals nye superspiss, Alexandre Lacazette stanget inn et innlegg fra Mohamed Elneny. Danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet strakte seg så lang han var, men måtte se ballen forsvinne inn i nettet.

Målet løftet Arsenal-fansen til himmels, men før halvtimen var spilt var det ikke mange smil å se blant hjemmefansen. I det blå hjørnet var derimot stemningen langt høyere. Shinji Okazaki og Jamie Vardy hadde i løpet av den tiden sendt Leicester i ledelsen. Først etter en corner, deretter etter et perfekt innlegg fra Marc Albrighton. Det første målet kom tre minutter etter Arsenals første, det andre etter 29 minutter.

Ropte på offside

Arsenal-manager Arsène Wenger gruet seg antakeligvis til pipekonserten i pausen, men ble reddet av Arsenals andre sommerkjøp, Sead Kolasinac, og Danny Welbeck i sekundene før pause. Plutselig sto førstnevnte alene med keeper på fem meter. Mens Leicester ropte på offside, sendte Kolasinac ballen til venstre der Welbeck enkelt kunne bredside inn utligningen.

Ti minutter ut i annen omgang fortsatte Jamie Vardy å plage Arsenals forsvar. Den engelske landslagsspissen fikk gå opp helt alene etter en perfekt curlet corner fra Riyad Mahrez. Vardy gjorde ingen feil og sendte gjestene i føringen igjen.

Snuoperasjon

Arsenal presset på for utligning og kastet innpå Aaron Ramsey og Olivier Giroud etter 66 minutters spill. Etter dette dreide det meste seg om hjemmelaget, men ballen ville ikke i mål da mulighetene bød seg. Men det var bare fram til det var spilt 82 minutter.

Innbytterne Ramsey og Giroud satte inn hvert sitt mål i løpet av fem minutter, og plutselig var Arsenal igjen i ledelsen. I det 83. minutt sendte Granit Xhaka ballen inn i feltet, innbytter Ramsey dempet ballen og sendte kula forbi den danske keeperen.

Arsenals seiersmål kom etter en corner etter 85 minutter. Giroud fikk stanget en corner fra Xhaka i mål, mens han kriget mot Marc Albrighton. Ballen gikk via tverrliggeren helt oppe i det venstre krysset før den spratt ned over linjen.

– Jeg visste at jeg ville komme til sjanser siden vi presset på. Vi beholdt troen på at vi kunne klare det, og kjempet til siste slutt. Heldigvis vant vi, sa en lettet matchvinner til Sky Sport etter kampen.

– Lettet

Da dommeren blåste av kampen fem minutter på overtid hadde de nærmere 60.000 tilskuerne vært vitne til en vanvittig kamp med sju mål.

– Det var sikkert en morsom kamp for de nøytrale, men vi er skuffet over målene vi slapp inn. Men vi er lettet over at vi klarte å snu det til seier, sa en lettet Danny Welbeck i et intervju vist på TV 2.

– Det betyr mye for oss å få en god start på sesongen, og det var viktig å få tre poeng, fortsatte Welbeck.

Jamie Vardy, som i perioder herjet med Arsenal, var derimot en skuffet mann etter kamp.

– Vi er ukonsentrerte i et par avgjørende øyeblikk, og det koster oss seieren. Jeg mener vi hadde sjans til å score flere, og på en annen dag kanskje de hadde gått inn. Men nå må vi tilbake til treningsfeltet å luke bort de feilene vi gjorde i dag, sa Vardy.

(©NTB)