Warholm ble gratulert av kongen

Norges Friidrettsforbund gjengir et brev fra Kongehuset på sin hjemmeside torsdag.

I brevet står det følgende: «Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner med et fantastisk løp på 400 meter hekk som resulterte i gullmedalje og verdensmestertittel under VM i friidrett i London!» Brevet er skrevet under med Harald R.

Statsminister Erna Solberg var ute og gratulerte gullvinneren på Twitter: «Gratulerer med VMgull @kwarholm, fantastisk dag for hele Norge og ikke minst @Norsk_Friidrett».

Warholm ble verdensmester med tiden 48,35. Seiersmarginen var på 14 hundredeler. Det var Norges første VM-gull av en baneløper på herresiden noensinne.

Unggutten får utdelt gullmedaljen under medaljeseremonien på Olympiastadion torsdag kveld.

(©NTB)