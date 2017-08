Over én million så Warholms gulløp

Det opplyser NRK. Statskanalen hadde et snitt på 853.000 seere mellom 21.30 og 23.03 onsdag kveld. Det ga en andel på 60 prosent.

– Dette er høye tall for en sportssending i dagens TV-marked og spesielt for en friidrettssending i august. Det at nesten 3 av 4 av dem som så på TV i minuttene løpet gikk fulgte sendingen, vitner om at store sportsprestasjoner fortsatt evner å samle et stort TV-publikum, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

Warholm ble verdensmester med tiden 48,35. Seiersmarginen var på 14 hundredeler. Det var Norges første VM-gull av en baneløper på herresiden noensinne.

