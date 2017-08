Nok en remis for Carlsen

Etter remis i 7. runde i Sinquefield Cup i St. Louis onsdag kveld, ligger han et halvt poeng bak de tre i teten som alle har 4,5 poeng – Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian og Viswanathan Anand. Det gjenstår nå to runder, skriver VG.

Carlsens motstandere i disse to partiene er Jan Nepomnjasjtsji og Levon Aronian.

– Jeg har åpenbart brent like mange sjanser i denne turneringen som jeg gjør på et helt år, sa Carlsens etter partiet ifølge nettsiden mattogpatt.no.

– Teoretisk variant

Verdensmesteren vant en bonde i midtspillet, men russeren valgte å trekke i nødbremsen ved å gå inn i sluttspill med en bonde under. Etter like over tre timers spill og 47 trekk ble de for 11. gang enige om remis.

– Vi spilte en teoretisk variant, så ble alt byttet av og det var ikke mye å gjøre, sa Carlsen etterpå.

Nå irriterer 26-åringen seg over ha rotet bort poeng mot Hikaru Nakamura og Maxime Vachier-Lagrave.

– Det er to runder igjen. Jeg er ikke favoritt på noen måte, men det er mulig å gjøre en god turnering, sier Carlsen.

VM-endring

Carlsen ønsker å innføre et nytt VM-system som han mener vil være langt mer rettferdig for de andre spillerne.

– Jeg har lenge ment, og også sagt det offentlig, at VM-systemet bør endres til noe mer rettferdig og balansert. De som har fulgt sjakk i mange år, vil huske at jeg åpent snakket om fordelen til verdensmesteren mange ganger, før jeg selv ble kvalifisert til matchen i 2013, skriver han på Facebook ifølge nettsiden.

De norske sjakkstjernen vil ha et system som minner mer om en vanlig turnering, med en årlig utslagsrunde der flere spillere får delta.

