Jääger sendte Vålerenga til kvartfinale

Vålerenga sendte et toppet mannskap ut på nasjonalarenaen da 1.-divisjonsklubben Elverum var motstander i 4. runde i NM. Men det var ikke mulig å se at det var noen divisjonsforskjell mellom lagene de første 20 minuttene. Faktisk var det laget fra Hedmark som hadde skapt de fleste sjansene.

Men når Vålerenga først fikk en avslutning, så gikk ballen i mål. Det skjedde etter 22 spilte minutter etter en corner. Ingen Elverum-spillere tok seg bryet med å dekke Enar Jääger da ballen falt ned ved bakre stolpe. Estlenderen hadde ingen problemer med å få headet ballen i mål, og dermed sto det 1-0 til hjemmelaget.

Kjempesjanse

Vålerenga fikk en kjempesjanse til å doble ledelsen kun sekunder før pause, men Abdi Ibrahim fikk ikke stokket beina skikkelig. Han bommet på ballen fra kun én meters hold. Dermed ledet Eliteserielaget kun med ett mål da lagene gikk til pause.

Vålerenga tok initiativet fra start i annen omgang, men slet med å spille seg til de store farlighetene. Simen Juklerød sendte av gårde et skudd som smalt i stolpen, mens Ibrahim traff nettveggen kort tid etter pausen.

Hjemmelaget hadde full kontroll på gjestene de siste 45 minuttene. Elverum kom knapt nok til sjanser, og når kampen var ferdigspilt var det ingen ting å si på at det var Vålerenga som tok seg videre. Riktignok var Elverum millimeter fra å redusere knappe ti minutter før slutt da Adnan Cirak sendte av gårde et skudd fra rundt 15 meter. Ballen ga stolpen et lite kyss før den fortsatte videre på utsiden av mål.

Kort for filming

Elverum forsøkte en sluttspurt, men uten at det ga resultater. Muligvis føler Elverum seg snytt fra straffe da Erlend Eggen Persgård satte fart inn i boksen, gikk i bakken, og dommeren blåste - for filming. Persgård og en rekke andre Elverum-spillere protesterte, uten at dommer Kristoffer Hagenes gjorde om den beslutningen. Men Persgård fikk se det gule kortet etter hendelsen.

2284 tilskuere hadde tatt turen til Ullevaal, rundt 600 av disse var tilreisende fra Hedmark. De fikk se at cupeventyret for Elverum er over for denne gang, mens Enga får ta turen til Trondheim og møte serieleder Rosenborg i kvartfinalen.

