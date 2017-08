Iuel om Warholm: – Man kan se ulven i ham hele tiden

– Jeg har sett ham trene og han har vært i knallform, sier den norske hekkeløperen etter at Karsten Warholm spurtet inn til et overlegent VM-gull på 400 meter hekk i London onsdag.

– Jeg kan ikke si jeg ikke var forberedt på at han skulle ta gull, men fy søren … Da jeg så at han var først over målstreken, kom tårene. Det var helt fantastisk, sier Iuel, som sier hun så at Warholm hadde stålkontroll på løpet fra starten av.

Amalie Iuel er i samme treningsgruppe som Warholm, og sier de forsøkte å holde nervene nede og humøret oppe i timene før løpet.

– Han virket kjempefin hele dagen, og man kan se ulven i ham hele tiden. Dette unner jeg ham 100 prosent. Det er bare kjempekult, sier hun videre og legger til at hun blir motivert av Warholms prestasjon.

