Hull sikret seg Sebastian Larsson

Det bekrefter hans nye klubb på sin hjemmeside.

32-åringens kontrakt med nedrykkslaget Sunderland gikk ut etter forrige sesong, men han har ventet i det lengste med å finne seg ny klubb. Ringreven hadde vært i klubben i seks år.

– Jeg hadde noen alternativer å ta stilling til, men jeg følte å komme til Hull var det beste valget for meg og jeg kan ikke vente på å komme i gang, sa Larsson etter signeringen.

Larsson var svensk kaptein mot Norge i privatlandskampen på Ullevaal som endte 1-1 i midten av juni, og var svært ordknapp om sin egen fremtid etter kampen.

Midtbanespilleren har 90 landskamper for Sverige og har også spilt for Arsenal og Birmingham i løpet av en karriere som har inneholdt over 500 kamper i engelsk fotball.

Larsson hadde sin første trening med sine nye lagkamerater onsdag, deriblant norske Markus Henriksen og Adama Diomande.

