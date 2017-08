Hansen må melde avbud til gull-seansen med Warholm

For to måneder siden fikk Hansen beskjed fra IAAF-president Sebastian Coe at han skulle dele ut medaljer etter 400 meter hekk.

Onsdag suste Warholm inn til gullet. På Instagram melder Hansen om at han må melde avbud.

– Jeg er i karantene på grunn av magetrøbbel, skriver han.

Hansen er president i Det europeiske friidrettsforbundet.

