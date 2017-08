Aalesunds reservekeeper til Strømsgodset

At Heigre flytter til Drammen bekrefter begge de involverte klubbene på sine hjemmesider torsdag.

Heigre har slitt med spilletid denne sesongen i Aalesund i keeperkamp med Andreas Lie. Nå har han undertegnet en toårsavtale med Godset.

– Jeg trengte en ny utfordring siden jeg ikke fikk muligheten jeg håpet på i Aalesund. Da Godset kom på banen var det et enkelt valg. Jeg er veldig glad for å komme til en så tradisjonsrik klubb, som har vært god på utvikling av unge spillere i mange år, sier 22-åringen til Godsets nettsted.

Strømsgodset var på keeperjakt etter å ha avsluttet låneavtalene til både Sosha Makani og Radek Janukiewicz. Espen Bugge Pettersen har vært førstevalget mellom stengene etter å ha returnert fra en skade i sesonginnledningen.

– Pål har rett alder, rett innstilling og rette kvaliteter. Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial. Vi er veldig glad for at vi er kommet til enighet med Pål om en avtale, sier sportssjef Jostein Flo.

Heigre spilte for Viking fra 2012-2016. Den tidligere U21-landslagsspilleren har også vært på utlån i Start, Tromsø og Lillestrøm.

Aalesund har vært raske med å hente Heigres erstatter. Jan-Lennart Urke fra Hødd har signert en avtale ut sesongen.

– Det skal bli kjekt å få prøvd seg i en eliteserieklubb. Jeg har hatt mange gode år i Hødd, men nå følte jeg at dette var et riktig valg for meg og min karriere, sier 26-åringen.

