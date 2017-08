Tidligere Barcelona-spiller kobles til organisert narkosmugling

Amerikanske myndigheter har frosset alle økonomisk midler til Márquez og 21 andre mexicanere, opplyser departementet.

Márquez har tidligere spilt for den spanske storklubben Barcelona, og han er kaptein på det mexicanske landslaget i fotball.

Sanksjonene er et resultat av flere års etterforskning, og det antydes at narkobaronen Raul Flores Hernandez står bak. Også den kjente mexicanske musikeren Julio Cesar Alvarez, bedre kjent som Julion Alvarez, er på sanksjonslisten.

Det amerikanske finansdepartementet opplyser at Márquez og Alvarez har hatt et langvarig bekjentskap med Hernandez, og fungert som «frontfigurer for ham og hans narkoorganisasjon, og ha oppbevart verdier for Hernandez».

Myndighetene opplyser også at de vil komme med sanksjoner mot ytterligere 43 virksomheter, deriblant et fotballag og et kasino. Det vil ilegges forbud mot å handle med disse virksomhetene.

Rafael Márquez var kaptein på det mexicanske laget som spilte sommerens kontinentcup i Russland.

