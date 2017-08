Svensk langrennsprofil vurderer å gi seg

Peterson kan vise til to OL-medaljer fra 2014 og seier i sprintcupen i 2011/12. Nå kan det gå mot slutten for skikarrieren.

– Ja. For første gang har jeg tenkt at «dette kan bli min siste sesong», sier han til svenske Aftonbladet.

– Men jeg ser på andre som skal legge opp at det er veldig vanskelig. Er jeg sikker på dette?, absolutt ikke. Det må være hvis jeg finner noe annet å gjøre, men samtidig kan det hende jeg tenker at det kan vente et år eller to, sier 29-åringen til avisen.

Nå ser han fram mot OL i Pyeongchang til vinteren. Det kan bli hans siste mesterskap.

