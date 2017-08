Rossbach etter selvmålene: – Skjer normalt ikke i løpet av en sesong

Marerittkvelden for Odd-keeperen startet i det 38. minutt. Matti Lund Nielsen ladet kanonen fra 25 meter og sendte i vei en markkryper i stolpen, i ryggen til Rossbach, og i mål til 1-0.

Kun tre minutter senere svingte Tobias Heintz på venstre ballen inn mot mål. Unggutten curlet ballen mot det lengste hjørnet og ballen stusset i det våte kunstgresset, før den gikk i stolpen og via skuldra til Rossbach og i mål.

– At det skjer to ganger skjer normalt ikke i løpet av en sesong, også får du to i dag. Det er selvfølgelig udyktighet og uflaks, kall det hva det vil, uansett er det svakt, sa Rossbach etter kampen.

– Vi reiser ikke hit for å tapte 0-4. Så det er selvfølgelig kjempeskuffende. Det er ikke noe mer å si om det. Nå er vi ute av cupen, og sånn er det bare, la han til.

Dag-Eilev Fagermo var ikke fornøyd med det hans lag presterte før pause og satte inn både Pape Paté Diouf og Vegard Bergan til andre omgang.

Praktmål av Diatta

Effekten var imidlertid fraværende da Krépin Diatta gikk på dribleraid og ordnet 3-0 helt på egen hånd i det 47. minutt. 18-åringen stormet opp langs venstresiden, før han rundet både Rossbach og flere Odd-forsvarere, før han bredsidet ballen i mål.

– Jeg er glad for å score mitt fjerde mål i cupen. Jeg tenker at hvis jeg kan score i ligaen også blir det bra. Det er et veldig fint mål synes jeg. Jeg spiller bare fotball, men det ble et bra mål, smilte Diatta til NTB.

– Jeg er veldig glad for seieren. Det var en viktig kamp for klubben og spillerne, la han til.

Vondt ble til verre fem minutter senere da hjemmelaget kontret inn 4-0. Lund Nielsen på høyre slo ballen lavt inn til Anders Trondsen, som skled inn kampens fjerde og siste scoring.

Tagbajumi åpnet scoringskontoen

– Jeg synes vi har god kontroll fra start av. Det er vi som får lov til å føre kampen og trøkker Odd bakover, og vi er ganske ballsikre og skaper mye selv om det ikke er veldig store sjanser, men vi trøkker på og får målene på rett tidspunkt. Det ble aldri noe spørsmål om at det var noe trussel å ikke gå videre for å si det sånn, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til NTB.

– Vi gjør oss fortjent til å vinne fotballkamper om dagen. Det finnes ikke noen snarveier og tar stillingskrigen i hver eneste kamp. Tar vi den har vi nok kvaliteter i laget til å prege fotballkamper selv, som vi ønsker det, og vinner fotballkamper, la han til.

Marco Tagbajumi scoret sitt første mål i LSK-drakta etter overgangen fra Strømsgodset i debuten på Åråsen stadion. Simen Kind Mikalsen fant 29-åringen i feltet etter 57 minutter, og spissen stupte inn 1-0 mot Tromsø.

Tromsø fikk en gigantisk dobbeltsjanse på overtid, men Arnold Origi ordnet opp ved begge anledningene og sørget for at LSK gikk videre i cupen.

KBK videre

Kristiansund avverget en potensiell cupbombe mot 1.-divisjonslaget Florø. Etter en målløs første omgang serverte Jean Alassane Mendy Liridon Kalludra alene med Florø-keeper Nicklas Frenderup i det 52. minutt. Den svenske kanten var iskald og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren.

Kristiansund hadde flere sjanser til øke ledelsen, men 1-0 holdt til å ta seg videre.

Neste steg i cupen er kvartfinalene, som er berammet til 27. august.

