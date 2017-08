Murray står over nok en turnering

Problemene har fra før hindret skotten fra å delta i Montreal-turneringen, som spilles i disse dager.

– Dessverre kommer jeg ikke til å spille i Cincinnati, siden jeg fortsatt jobber med å komme meg ovenpå fra skaden. Jeg har alltid likt å spille der, og jeg ser fram til å vende tilbake neste år, sier Murray.

Med to avbud på rad blir det sådd tvil om Murray rekker å bli klar til US Open. Turneringene i Montreal og Cincinnati er en viktig del av tennisstjernenes oppkjøring til årets fjerde og siste Grand Slam i New York.

Det er også uvisst i hvilken forfatning 30-åringen er i hvis han møter opp. Murray sier han jobber på spreng for å bli klar.

– Jeg fortsetter å jobbe hardt for å nå målet om å spille i New York.

US Open starter 28. august.

