Mourinho gir opp Bale

Manchester United tapte 1-2 for nettopp Real Madrid i Skopje i UEFAs supercupfinale tirsdag kveld. Waliseren Bale spilte fra start før han ble byttet ut mot slutten.

Mourinho har tidligere sagt at han ville kjempe for å sikre seg Bale hvis Real Madrid vil selge ham. Nå sier han derimot at det er usannsynlig ettersom Bale spilte fra start i tirsdagens kamp.

– Jeg tror alle vet at han kommer til å bli, sa Mourinho.

På spørsmål om han er blitt bedt om å forlate klubben, svarte Bale:

– Ikke det jeg vet. Jeg vil konsentrere meg om fotballen og ikke høre på alt som blir sagt. Jeg leser ikke aviser, men folk forteller meg bruddstykker av hva som skrives. Jeg trives med min fotball og spiller så mye jeg kan og vil være med å vinne trofeer, sier han.

Real Madrid-president Florentino Pérez ble dessuten sitert i den spanske avisen Marca på at han ikke vurderer å selge Bale.

28 år gamle Bale kom til den spanske fotballstorheten i 2013 fra Tottenham for den daværende rekordsummen 880 millioner kroner (85 millioner pund). I oktober i fjor forlenget han sin kontrakt med Real Madrid til ut 2022.

(©NTB)