Makwala showet seg til VM-semifinale etter sololøp

Makwala fikk nylig påvist det svært smittsomme noroviruset som har herjet under London-VM. Han kunne dermed ikke stille på startstreken i mandagens kvalifisering på grunn av mageviruset.

Onsdag fikk botswaneren en ny sjanse. I et heat for seg selv hadde han ingen problemer og løp inn til 20,20. Han sikret semifinaleplassen med god margin. For å vise at han slett ikke er syk, kastet han seg ned på alle fire og tok flere raske armhevinger i London-regnet.

Makwala mente tirsdag at han var frisk nok til å løpe 400-meterfinalen, men 30-åringen fikk ikke lov av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) å delta. Han ble fysisk hindret av flere vakter da han ankom stadion for å løpe finalen.

Botswaneren ble ilagt karantenetid som gikk ut klokken 15 onsdag, og etter en medisinsk sjekk erklærte IAAF sprinteren frisk nok til å konkurrere. Derfor ble det gitt tillatelse til å la han få løpe kvalifisering på 200 meter alene i bane 7. Han måtte løpe på tiden 20,53 eller raskere for å kvalifisere seg.

