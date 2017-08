Langrennsguttas frekke svar til Halfvarsson: – Kalle Klovn!

Det var i et intervju med svenske Expressen at Halfvarsson hevdet at han egentlig er en bedre skiløper enn Northug og Sundby.

– Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug. Og dette er ikke noe jeg bare «fantaserer» om, sa 28-åringen til avisen.

– Ja vel?

– Ja. Jeg har bare ikke fått det ut tidligere, jeg har hatt så mange problemer. Jeg er bedre enn dem så lenge jeg klarer å holde meg frisk, sier den skade- og sykdomsplagede langrennsprofilen.

Humor

Det norske landslaget lot ikke utspillet gå upåaktet hen. Under kontoen «langrennsgutta» er det lagt ut en video på Instagram med Halfvarssons ansikt. Lagt til var det en tekst som lød «Kalle Klovn». Det er en henvisning til barne-TV-serien med samme navn på norsk.

Kjenningsmelodien til serien ble også spilt av i videoklippet.

Instagram-kontoen er ingen offisiell konto for Norges langrennslandslag, men den blir brukt av de mannlige landslagsløperne. Det opplyser mediekontakt Gro Eide til Aftenposten.

– Hvem som poster til enhver tid har jeg ikke oversikt over, sier hun til avisen.

Det er tydelig at Northug likte spøken mot Halfvarsson. Via sin Instagram-konto la han til kommentaren «Confirmed Ultra Clown» (bekreftet ultraklovn).

– Har sterkere kropp enn Petter

Halfvarsson forklarer i det oppsiktsvekkende intervjuet hvorfor han mener han er bedre enn Sundby.

– Alle vet at Martin er en ekstremt utholden utøver, men jeg tror jeg har en del egenskaper som gjør meg bedre. Jeg er mer komplett, mener svensken.

Og hva med Northug?

– Samme greia. Jeg har en del flere «nøkler» å spille på. Petter er avhengig av å kunne rykke. Men jeg har en sterkere kropp enn Petter, sier Halfvarsson.

28-åringen har fortsatt til gode å lykkes i mesterskap. Han har så langt tatt tre VM-medaljer (to sølv, én bronse), alle i stafett. Svensken har én verdenscupseier å vise til: Sprinttriumfen i Oberhof i Tour de Ski 2013/2014.

