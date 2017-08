Kjensli vraket til neste serierunde

Det fremkommer av NFFs dommeroppsett til helgens kamper som ble publisert onsdag.

Kjensli fikk kritikk etter å ha tildelt Aalesund to kontroversielle straffespark i 3-3-kampen mot Brann søndag. Særlig 1-2-målet til Aalesund, hvor Aron Elis Thrándarson gikk i bakken i en duell med Ruben Kristiansen, ble heftig diskutert.

– Jeg oppfatter der og da at han får en dytt i ryggen før han faller. Jeg ser i ettertid at det kan oppfattes teatralsk. Spilleren gjør det vanskelig for meg. Etter å ha sett bildene flere ganger fra flere forskjellige vinkler, kunne jeg unngått å blåse. Men kameraene har en annen vinkel enn det jeg har, sa Kjensli til Eurosport dagen etter kampen.

(©NTB)