Cupens toppscorer reddet Rosenborg

Rosenborg lot flere spillere hvile etter 4-1-seieren mot Kristiansund lørdag. Dansken Nicklas Bendtner, som noterte seg for to mål og en målgivende pasning i nedsablingen, var verken på banen eller på benken. Det samme gjaldt Pål André Helland, Tore Reginiussen og Mike Jensen. Førstekeeper André Hansen og fast høyreback Vegar Eggen Hedenstad satt på benken fra start.

Scoringer av Milan Jevtovic og Matthías Vilhjálmsson sikret likevel avansement etter at Eirik Haugstad sendte Jerv i ledelsen.

– Vi jobber oss gjennom det etter at de tar ledelsen og viser at vi er det beste laget. Dette er en gjeng som har spilt mindre og som trengte å spille. Jeg synes totalt sett at vi kontrollerer kampen. Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre det tidlig, men vi kommer oss gjennom dette uten å bruke for mange krefter, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Rosenborg har vunnet cupen de to siste sesongene og var til tross for rokeringene storfavoritt borte mot Jerv fra 1. divisjon, men måtte se et av formlagene på neste øverste nivå ta ledelsen.

Gavepakke

Kristoffer Tønnessen svingte ballen inn i feltet etter elleve minutter, og etter at Jørgen Skjelvik kun sleivet ballen videre til bakre stolpe, fikk Eirik Haugstad muligheten. 23-åringen stanget hjemmelaget i ledelsen.

Øyvind Knutsen i Jerv-målet ga RBK og Milan Jevtovic en gavepakke med et dårlig slått utspark ni minutter senere. Serberen fikk fritt leide på høyre og serverte Matthías Vilhjálmsson foran mål, men islendingen skjøt via et Jerv-bein og i tverrliggeren fra knappe tre meter.

Toppscoreren scoret igjen

Rosenborg tok mer over inn mot pause, og gjestene fikk reduseringen sin da Marius Lundemo førte ballen framover før han serverte Jevtovic. Kantspilleren tok et par touch før han bredsidet ballen til venstre alene med keeper Knutsen.

Etter timen spilt var kampen snudd. Yann-Erik de Lanlay la toppskru på et innlegg til Vilhjálmsson, og i lufta var islendingen overlegen. Spissens heading gikk via tverrliggeren og i mål.

– Jeg synes det var en tøff kamp. Jerv er sterke fysiske og gjør det vanskelig for oss, men vi har kontroll og skaper sjanser, selv om vi bare vinner med ett, sa Vilhjálmsson til NRK.

– Det handler om å gå videre, så vi er fornøyd, la han til.

Det var Vilhjálmsson åttende scoring i cupen denne sesongen. 30-åringens 2-1-mål ble kampens siste og RBK er ett steg nærmere gjensyn med Ullevaal.

Neste steg i cupen er kvartfinalene, som er berammet til 27. august.

