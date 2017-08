Aalesund-stopper fristilles

Det bekrefter Aalesund og finske Inter onsdag. 26-åringen fikk 23 kamper og scoret ett mål for AaFK etter overgangen fra Ludogorets i slutten av 2014.

– Fotballmessig har det vært noen skuffende år. Jeg følte at jeg aldri fikk sjansen etter det første året, selv om jeg følte meg bra på banen og på trening. Likevel har jeg trivdes her. Ålesund er en nydelig by med flotte folk, sier finnen til aafk.no.

Sportslig leder Bjørn Erik Melland sier følgende om Mäntylä-exiten:

– Tero trenger spilletid, noe vi ikke kunne love ham her i AaFK. Da var det enkelt for oss å kunne slippe ham. Vi ønsker Tero lykke til videre.

Inter fra Åbo spiller på toppnivå i finsk fotball.

