Svindal tar steg for steg: – Hadde håpet at det skulle gå litt bedre

Svindal måtte før helgen ta en pause fra skitreningen på Folgefonna. Han tok ingen sjanser med sitt mye omtalte kne.

– Status er vel at det går helt greit. Det er litt steg for steg, for det går ikke av seg selv. Jeg er på ingen måte klar for å kjøre verdenscup ennå, og jeg er heller ikke klar til å trene ordentlig med de andre heller. Forhåpentligvis kan jeg være med på trening under samlingen i Chile om noen uker, sier Svindal i et videointervju på Facebook-siden til alpinlandslaget.

34-åringen skulle helst sett at han hadde kommet lenger i comebackjakten.

– Jeg hadde håpet på at det kanskje hadde gått litt bedre, men det er ikke helt uventet at det har gått som det har gått. Jeg satser på bra stigning framover.

Klar til sesongstarten?

Det var landslagslege Marc Strauss som opererte Svindals kne i januar. Han sier at det er forventet at Svindal må ta litt pauser i starten, og han tror fortsatt nordmannen kan rekke sesongens første utforrenn i Lake Louise i slutten av november.

– Kneet ble varmt og irritert og da vet vi av erfaring når det gjelder Aksel sitt kne at han må ta en pause, forteller Strauss til NRK.

Kneet må derimot bli betydelig bedre framover slik at han kan trene for fullt neste måned – når alpinistene reiser på en fire uker lang samling til Chile.

– Det må fungere i september, hvis ikke blir alt litt på hæla, sier Svindal til statskanalen.

Avgjørende test

Samlingen i Sør-Amerika blir svært viktig med tanke på fortsettelsen av sesongen. I Chile får Svindal muligheten til å kjøre nærmest opp mot konkurransefart i utfor som er det mest belastende for kneet.

– Det blir en ordentlig test på hvordan kroppen og ting fungerer, så det blir avgjørende, sier landslagssjef Christian Mitter.

Alpinistene innleder som vanlig sesongen med storslalåm på isbreen i Sölden 29. oktober. Teknikerne fortsetter i finske Levi 11. november, mens fartskjørerne åpner for alvor i Lake Louise 25. november.

OL i Pyeongchang i februar er sesongen store høydepunkt.

