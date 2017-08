Real straffet United

Svensken Victor Lindelöf var en av flere passive United-spillere på 0-1-målet. Det endte med scoring for Casemiro som kastet seg fram med venstrefoten.

Lindelöf ropte på offside, og det kan være han hadde rett. Dommeren blåste ikke før ballen var i mål. Dermed kunne Real-trener Zinédine Zidane rope «Vamos (kom igjen)» på sidelinjen.

United-manager Jose Mourinho gremmet seg sikkert over forsvarsspillet. Det var ikke bra i det hele tatt.

– Ett av målene deres var offside. Med videodømming ville det vært 1-1 og ekstraomganger, sa Mourinho til BT Sport.

Casemiro headet også knallhardt i tverrliggeren like før sin scoring.

Lukaku skapte nerve

Real rundspilte United i forkant av 2-0. Det var klikk-klakk-fotball mellom Isco og Gareth Bale før førstnevnte scoret.

Romelu Lukaku måkte så ballen over fra omtrent åpent bur like etter. Det var en gedigen sjanse United misbrukte. Lukaku fikk sin redusering da han utnyttet en unødvendig keeperretur fra Keylor Navas etter 62 minutters spill.

Det skapte også mer nerve i kampen. United kom plutselig mer i spillet. Marcus Rashford var alene med keeper noe etter, men fikk ikke mer enn corner.

Cristiano Ronaldo startet på benken for Real, men han kom inn etter 82 minutter.

Mourinho syntes alt i alt at United klarte seg bra mot Reals stjernegalleri.

– De kunne ha scoret flere mål enn de gjorde, men det kunne vi også. De hadde en dominerende periode i midten av første omgang, og vi hadde en tilsvarende periode i midten av annen omgang. Vi spilte mot et fantastisk lag, som har fantastiske spillere. Vi kjempet om et resultat nesten helt til siste slutt.

– Jeg sier nesten fordi Cristiano Ronaldo kom innpå. Det ble stopp i spillet hver gang Ronaldo ønsket seg et frispark. Vi ga dem en god kamp, og vi har flere grunner til å være optimistiske og stolte etter dette, sa Mourinho.

Badstu

Det var nesten 30 grader i luften da kampen ble sparket i gang i Skopje. Det kombinert med truende tordenskyer, gjorde kampen til en kraftprøve.

Real var best, og Madrid-klubben sikret seg et nytt trofe under Zidane.

United starter Premier League søndag. Det skjer mot West Ham.

Real Madrid venter ytterlige en uke og åpner La Liga med bortekamp mot Deportivo La Coruña neste søndag. Før det venter den spanske supercupen mot Barcelona med dobbeltkamp (søndag og onsdag).

